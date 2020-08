Kreis Weißenburg-Gunzenhuasen: Pedelec-Fahrerin übersehen - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 50-Jährige aus Fürth ist am Freitag auf der Oberen Dorfstraße in Ramsbger im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen unterwegs gewesen. Sie fuhr ortseinwärts mit ihrem Auto und überholte einen anderen Wagen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 62-jährige Fahrradfahrerin wurde schwerverletzt mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit einem hinzugezogenen Gutachter die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

5.000 Euro.