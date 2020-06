100.000 Euro Schaden: Fahranfänger schrottet neuen Porsche

Am Montag, 15.06.2020, gegen 20.55 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem neuwertigen Sportwagen auf der Hahnenkammstraße in Treuchtlingen in Richtung Patrichsiedlung.

Kurz vor Verlassen des Ortsbereiches beschleunigte er laut Polizeibericht seinen Porsche etwas zu stark. Hierdurch konnte er sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn nicht unter Kontrolle halten und kam ins Schleudern. In der Folge stieß er mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen einen dort aufgestellten Fahnen -masten und mit dem Rad gegen den Bordstein. Bei der folgenden Drehung riss die hintere Achse des Fahrzeuges heraus.

Der Unfallverursacher entstieg dem total beschädigten Fahrzeug glücklicherweise unverletzt. An seinem Sportwagen entstand ein Schaden von ca. 100000 Euro. Zusätzlich entstand am touchierten Fahnenmasten ein Schaden von etwa 1000 Euro.