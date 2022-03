Raitenbuch vor 1 Stunde

Arbeitsunfall

50-Jähriger stürzt aus Fenster: Schwerer Unfall bei Renovierung

Mit Verletzungen an der Wirbelsäule musste am Mittwoch ein 50-jähriger Handwerker in Raitenbuch ins Klinikum geflogen werden. Er war bei Renovierungsarbeiten aus dem Fenster gestürzt.