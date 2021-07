Am Mittwoch (30.06.2021) erstattete eine 52 Jahre alte Frau Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen, die sich schon am Dienstag (15.06.2021) gegen 18 Uhr am Radweg bei Eßlingen zugetragen hatten, wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen mitteilte.

Die Geschädigte befuhr zur Tatzeit den Altmühlradweg von Eichstätt nach Treuchtlingen. Zwischen Hagenacker und Eßlingen überholte sie mehrmals ein junger Radfahrer, der sich dann wieder zurückfallen ließ, um erneut an der Frau vorbeizufahren.

Unbekannter entblößt sich vor Radfahrerin

Kurz vor Eßlingen saß der Mann dann auf einer Bank und hatte sein Glied entblößt. Die Frau hielt an und sprach den Täter energisch an, der sich daraufhin auf sein Rad setzte und flüchtete.

Der junge Mann war ca. 18 bis 19 Jahre alt, trug eine schwarze, kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt, war braungebrannt und hatte eine dünne Statur und kurze, braune Haare. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Hinweise zu dem Vorfall oder den Beschuldigten werden an die PI Treuchtlingen unter Telefon 09142/9644-0 erbeten.