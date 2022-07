Am Mittwochabend (6. Juli) fuhr ein 69-jähriger Alesheimer mit seinem Traktor in Richtung Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Kurz nach der Kreuzung an der Heusteige bemerkte der Fahrzeugführer Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Daraufhin hielt er am Straßenrand an und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei Treuchtlingen mitteilte.

Trotz zeitnahem Eintreffen der Feuerwehren Treuchtlingen, Weißenburg und Dietfurt brannte das Fahrzeug komplett aus. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, aber der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100.000 Euro. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)