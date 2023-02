Tödlicher Unfall auf der B2 in Mittelfranken: Ein Auto hat am Samstagabend (18. Februar 2023) bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen Mann erfasst. Der 40-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind bislang aber unklar.

Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war gegen 18.45 Uhr wegen eines schwerverletzten Mannes auf der B2 zwischen dem Weißenburger Ortsteil Dettenheim und dem Treuchtlinger Gemeindeteil Schambach alarmiert worden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten zwar, den 40-Jährigen umgehend zu reanimieren, konnten den Tod des Mannes jedoch nicht verhindern, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Mann stirbt bei Unfall auf B2: Polizei findet Fahrrad in der Nähe

Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass ein Kleinwagen, der zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, den 40-jährigen Mann aus noch ungeklärter Ursache erfasste. Im Bereich der Unfallstelle wurde ein Fahrrad gefunden werden, das dem Verstorbenen zugeordnet wird. Für die Beamten der Polizeiinspektion Treuchtlingen sei aktuell allerdings unklar, ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Fahrrad saß oder auf der Fahrbahn lag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Unfallsachverständigen hinzu. Dieser begann seine Arbeit noch in den Abendstunden an der Unfallstelle und soll die Beamten mit einem entsprechenden Gutachten bei der Klärung von Unfallursache und -hergang unterstützen. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten sowohl den Kleinwagen als auch das Fahrrad sicher. Die B2 blieb im Bereich der Unfallstelle bis um kurz nach 22 Uhr gesperrt.

Vorschaubild: © 41330/Pixabay