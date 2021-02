Am Freitagnachmittag (26. Februar 2021) kam es am Skateplatz in der Kanalstraße in Treuchtlingen zu einer Auseinandersetzung, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Eine Gruppe Jugendlicher geriet in Streit mit einem unbekannten Jugendlichen. Dabei beleidigte dieser einen aus der Gruppe mit dem Schimpfwort "Hurensohn". Zusätzlich zog er ein Messer und rief: "Ich steche Dich ab!". Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum eskalierten Streit am Skateplatz in Treuchtlingen geben? Die Polizeiinspektion ist unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 09142 96440.