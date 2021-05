Rettung in letzter Sekunde in Treuchtlingen: Mann landet im Tümpel - Zeuge reagiert blitzschnell. Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen mitteilt, fuhr ein 63-jähriger am Samstag mit seinem Auto auf der B 2 in Richtung Nürnberg.

Zeugen teilten der Polizei mit, der Mann sei immer wieder nach rechts ins Straßenbegleitgrün geraten und an der Abfahrt zu einem Schotter-Hersteller dann von der Fahrbahn abgekommen. Dabei landete er mitsamt seinem PKW in einem Tümpel.

Ein Mann, der direkt hinter dem 63-Jährigen gefahren war, reagierte blitzschnell. Er eilte dem älteren Herren zu Hilfe und befreite ihn aus dem Fahrzeug. Wie die Polizei schreibt, konnte sich der 63-Jährige nicht selbst befreien. Gleichzeitig war der Wasserpegel hoch. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Die Ursache des Unfalls muss laut Polizei noch ermittelt werden.