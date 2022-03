Am Sonntagnachmittag (20. März 2022) hat ein Hund einem Jugendlichen in Treuchtlingen die Hand gebissen. Der Geschädigte war mit zwei Freunden in der Nähe des „Eisweihers“ unterwegs.

Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen berichtet, war der Hund nicht angeleint. Zwei Männer gingen mit dem Vierbeiner Gassi.

Jugendliche laufen aus Angst davon - Hundebesitzer unbekannt

Die drei Jugendlichen liefen nach dem Vorfall aus Angst davon.

Über den Hundebesitzer ist bislang nichts bekannt, er gab sich noch nicht zu erkennen. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Treuchtlingen melden.

