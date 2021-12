Am Donnerstag (10.12.2021) wurde im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 12 Uhr das an der Staatsstraße 2216 zwischen Treuchtlingen und Schambach stehende Hühnermobil aufgebrochen und daraus etwa 190 Eier entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt zirka 60 Euro. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Tel. 09142/9644-0 an die PI Treuchtlingen erbeten.