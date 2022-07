Bereits in der Nacht vom vergangenen Freitag (15. Juli) auf Samstag (16. Juli), kam es kurz nach 1 Uhr in der Kanalstraße, nahe dem Volksfestplatz, zu einer Sachbeschädigung an einem Taxi, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte. Zu dieser Zeit ist das Treuchtlinger Volksfest in vollem Gange gewesen.

Ein offenbar betrunkener junger Mann hatte mehrmals mit der Faust auf die Motorhaube eines Taxis geschlagen und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro an dem Fahrzeug verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Treuchtlingen unter der Telefonnummer 09142/96440 zu melden.

Nicht der einzige Vorfall: weitere Gewalttat auf dem Volksfest

Leider war dies nicht die einzige Tat, die im Zuge des Treuchtlinger Volksfestes begangen wurde. Ein Jugendlicher schlug mit einer Flasche auf einen anderen Mann ein: Volksfest brutal: Eskalation im Weinzelt - Flasche auf Kopf zerschlagen .

Vorschaubild: © wendy CORNIQUET auf Pixabay