Ein 50-Jähriger stark alkoholisierter Treuchtlinger verschaffte sich am Montag gegen 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung seiner Nachbarn, indem er die versperrte Wohnungstüre auftrat. Der in dieser Wohnung allein anwesende 16-jährige Schüler verließ daraufhin über den Balkon die Wohnung und verständigte die Polizei.

Bei deren Eintreffen bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten auf übelste Art. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach Feststellung der Haftfähigkeit musste der Mann die Nacht in der Zelle der Polizei Treuchtlingen verbringen. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

