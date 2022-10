Am Donnerstagabend kam es in einem Zugabteil am Bahnhof Treuchtlingen zu einem Polizeieinsatz. Ein 20-jähriger Treuchtlinger fing plötzlich an, im Zug zu randalieren. Als der Zugbegleiter ihn beruhigen wollte und ihn ansprach, ging der 20-jährige amtsbekannte Treuchtlinger auf den Bahnmitarbeiter los und schlug auf diesen ein. Der Mann erlitt dadurch eine Verletzung am Mund.

Anschließend rannte der Randalierer durch mehrere Zugabteile und wollte aus dem Zug aussteigen. Da sich jedoch die Türen nicht öffnen ließen, nahm er kurzerhand einen Nothammer und zertrümmerte eine Scheibe eines Zugwagens.

Scheibe mit Nothammer zertrümmert - Randalierer war kaum zu bändigen

Eine zwischenzeitlich eintreffende Polizeistreife konnte den Mann zunächst beruhigen. Während der Aufnahme des Sachverhaltes rastete der Mann wieder aus und wollte erneut auf den Zugbegleiter losgehen. Die Polizeibeamten verhinderten dies jedoch durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang.

Nachdem ihm nun die Festnahme erklärt wurde und er gefesselt war, versuchte sein anwesender Bruder, ein 28-jähriger Treuchtlinger, dies zu verhindern, indem er seinen Bruder wegzog. Zwischenzeitlich trafen mehrere Streifen, auch aus Weißenburg, zur Unterstützung ein. Dadurch konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Im Rucksack des 21-jährigen Mannes fanden die Beamten darauf Morphium und weitere Medikamente.

Die Brüder erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter andrem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchter Gefangenenbefreiung. Auch wird der 20-jährige Treuchtlingen für den entstandenen Schaden an der Scheibe in Höhe von rund 5.000 Euro aufkommen müssen.

