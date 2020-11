Ein 51-jähriger Jogger war gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Ortsverbindungsstraße von Trommetsheim kommend in Richtung Markt Berholzheim im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen unterwegs. Ein Autofahrer war zeitlich in dieselbe Richtung unterwegs, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Wenige Meter nach einer Eisenbahnüberführung erfasste das Auto den Jogger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Rettungsdienst versuchte den 51-Jährigen noch zu reanimieren. Doch der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Aktuell (21.40 Uhr) ist die Straße in beide Richtungen gesperrt.