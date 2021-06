Zu einem schweren Fahrradunfall ist es am Mittwoch (09. Juni 2021) in Treuchtlingen im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen gekommen. Ein 78-jähriger Fahrradfahrer war in der Nürnberger Straße unterwegs und wollte über eine Bordsteinabsenkung auf einen Gehweg auffahren.

Hierbei blieb der Mann allerdings mit dem Rad am Bordstein hängen und stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und blieb bewusstlos liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht.