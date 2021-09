Am Dienstag, den 28. September 2021, fuhr ein 22-jähriger Quadfahrer gegen 14:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Kruglmühle Richtung Fiegenstall im Landkreis Weißenburg. In einer Rechtskurve vor der Flechbachbrücke kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab.

Daraufhin blieb er am Brückengeländer hängen und stürzte mit seinem Quad in den Felchbach. Bei dem Unfall verletzte sich der 22-Jährige an Bein- und Hüftbereich schwer. Er musste vom Bayerischen Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht werden.

22-jähriger Quad-Fahrer erlitt schwere Verletzungen bei Sturz

Das Quad konnte ohne das Austreten von Flüssigkeiten aus dem Bach geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4500 Euro.

Vorschaubild: © SocialNetworkGroup/pixabay.com (Symbolbild)