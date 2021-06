Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 03:30 Uhr am Montagmorgen hatten unbekannte Täter einen BMW 320d von einem Parkplatz an der Dürerstraße entwendet. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen B-MF 2794 und hat einen Zeitwert von etwa 33.000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell