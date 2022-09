Am Donnerstagabend (22.09.2022) brannte in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung (sog. Enforcement-Trailer). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der im Treuchtlinger Ortsteil Dietfurt an der Bundesstraße 2 abgestellte Messanhänger geriet gegen 20:15 Uhr in Brand. Einsatzkräfte der hinzugerufenen freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer schnell löschen. Dennoch wurde das Gerät komplett zerstört. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten gehen nach ersten Untersuchungen am Brandort davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Ermittler bitten Zeugen, die in den Abendstunden in dem betroffenen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell