Am frühen Donnerstagmorgen (09.06.2022) brachen Unbekannte in einen Kiosk in Solnhofen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Bahnhofstraße in Solnhofen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Die Einbrecher entwendeten aus den Räumlichkeiten Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Spurensicherung kam vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

