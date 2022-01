Unbekannte Täter drangen von Dienstag auf Mittwoch (18./19.01.2022) in mehrere Objekte in Gnotzheim und in einen Kindergarten in Heidenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 15:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch waren der oder die unbekannten Einbrecher in eine Kindertagesstätte am Kirchenbuck, in die Grundschule und das Pfarrhaus in der Spielberger Straße in Gnotzheim und in einen Kindergarten in der Hechlinger Straße in Heidenheim eingedrungen.

An allen Tatorten wurden Fenster oder Türen aufgehebelt, die Räume durchwühlt und aus manchen Objekten waren insgesamt einige hundert Euro Bargeld aus Kassen oder Schubläden entwendet worden. Die Einbrecher hinterließen Sachschäden in Höhe von etwa 2000 Euro und waren unerkannt geflüchtet.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen vier Fällen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

