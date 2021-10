Kurze Zeit nach einem Handyraub im Stadtgebiet Gunzenhausen nahm die Polizei gestern Abend (03.10.2021) den mutmaßlichen Täter fest. Das Mobiltelefon konnte an den Besitzer zurückgegeben werden.

Gegen 20:20 Uhr sprach ein 20-Jähriger einen Gleichaltrigen in der Zufuhrstraße an und bat darum, kurz dessen Handy nutzen zu dürfen. Das spätere Opfer willigte ein. Daraufhin schlug ihm der Täter unmittelbar in das Gesicht, entriss ihm das Mobiltelefon und ergriff die Flucht. Der Handybesitzer nahm die Verfolgung des Räubers auf, was ihm auch gelang. Als ihm der Täter allerdings erneut einen Schlag versetzte, wandte er sich ab und ließ ihn ziehen.

Im Rahmen einer unmittelbar im Anschluss eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gunzenhausen einen 20-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Auch das Mobiltelefon wurde aufgefunden und nach erfolgter Spurensicherung an den Besitzer zurückgegeben. Dieser erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen im Gesicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen ein.

