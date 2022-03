Am Mittwochabend (23.03.2022) eskalierte in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) ein Streit in dessen Verlauf ein Mann schwer verletz wurde. Eine Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 20:00 Uhr gerieten aus noch nicht geklärter Ursache in einer Wohnung ein 39-Jähriger und seine 37-jährige Lebenspartnerin in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zogen sich beide Personen Verletzungen zu. Der 39-Jährige musste mit schweren Verletzungen (Stichverletzungen) in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Die 37-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund einer Kopfverletzung ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Die 37-Jährige wurde festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei Ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell