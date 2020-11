Gunzenhausen vor 22 Minuten

Gunzenhausen: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Firmengebäude

Gunzenhausen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.11.2020) in zwei Firmengebäude in Windsfeld, einem Ortsteil von Dittenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.