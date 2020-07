Gunzenhausen vor 18 Minuten

Gunzenhausen: Brand in Kindertagesstätte

Gunzenhausen (ots) - Am Freitagabend (24.07.2020) geriet aus noch nicht geklärter Ursache der Dachstuhl eines Neubaus einer Kindertagesstätte in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.