Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Treuchtlingen vom 04.12.2021

In Kindergarten eingebrochen

Treuchtlingen - Von Donnerstag, 02.12.2021, auf Freitag, 03.12.202, stiegen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in einen Kindergarten in der Hochgerichtstraße ein. Entwendet wurde nach der ersten Sichtung nichts. Jedoch entstand durch den Aufbruch des Fensters ein Sach-schaden von etwa 1000 Euro. Personen, welche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09142/9644-0 mit der Polizei Treuchtlingen in Verbindung zu setzen.

Klärendes Gespräch

Solnhofen - Am Freitag, 03.12.2021, gegen 20:00 Uhr, sollte es in Solnhofen zu einer Aussprache zweier verstrittener Gruppen kommen. Als der einen Gruppe die Worte ausgingen, flogen die Fäuste. Ein Geschädigter wurde durch die Schläge leicht verletzt.

