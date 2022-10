Am Samstagnachmittag (22. Oktober 2022) ereignete sich auf der Bundesstraße 2 Höhe Ottmarsfeld ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen einer Hochzeits-Kolonne.

Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Weißenburg und kam, laut Polizei Weißenburg in Bayern, ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem ersten Fahrzeug der Hochzeitskolonne zusammen. Das Auto wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert und die danach fahrenden Fahrzeuge kollidierten aufgrund der Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn verstreut lagen.

Sechsstelliger Sachschaden am Hochzeitstag: Crash in Hochzeits-Kolonne

Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.