Am Dienstagnachmittag (21. Dezember 2021) ist es in der Bahnhofstraße in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zu einem schweren Unfall gekommen. Das berichtet die Polizei Weißenburg.

Als eine 14-jährige ortsansässige Jugendliche zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte, achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr. Folglich übersah das Auto eines 72-Jährigen aus Stirn.

Fußgängerin in Pleinfeld frontal von Auto erfasst: Durch die Wucht des Aufpralls auf die Windschutzscheibe geschleudert

Der Wagen erfasste die Jugendliche frontal. Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst auf die Windschutzscheibe und anschließend zu Boden geschleudert.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die Jugendliche vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand befindet sich die 14-Jährige derzeit außer Lebensgefahr.

Die Insassen des Autos erlitten einen Schock, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Vorschaubild: © GDM photo and video/Adobe Stock (Symbolbild)