Drei Unbekannte suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag (24.07.2021), gegen 03.50 Uhr, eine private Geburtstagsfeier in der Wehrwiesenstraße in Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf.

Zwischen den restlichen Gästen und den drei Unbekannten entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Gastgeber selbst und einer seiner Gäste mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurden. Dies teilte die Polizeiinspektion Treuchtlingen in einer Pressemitteilung mit.

Unbekannte kommen auf Party und schlagen auf Gastgeber ein

Außerdem wurde von einem der Täter das Gartentor beschädigt.

Zuvor kam es im Laufe des Abends bereits zu zwei Polizeieinsätzen an selber Örtlichkeit, weil sich Camper vom nahegelegenen Campingplatz durch zu laute Musik von der Party gestört fühlten. Ob ein Zusammenhang mit der späteren Auseinandersetzung besteht, muss noch ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Kelsey Chance/Unsplash (Symbolbild)