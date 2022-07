Die Polizei in Mittelfranken sucht nach einem gestohlenen Gemälde: Wie die Inspektion aus Treuchtlingen (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) am Mittwoch (27. Juli 2022) mitteilt, wurde das Gemälde aus einem Hinterhof entwendet.

In der Zeit von Montag (25. Juli 2022), 17.30 Uhr, auf Dienstag, 12.00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter ein Gemälde in der Deisingerstraße in Pappenheim entwendet. Dieses Farbenspiel auf Leinwand (Größe etwa 150 mal 210 Zentimeter) war im Rahmen der Pappenheimer Kunsttage im Hinterhof der Apotheke aufgehängt.

Hoher Wert: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Wert des entwendeten Gemäldes beträgt etwa 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Treuchtlingen unter der Telefonnummer 09142/9644-0 entgegen.