In einer Firma in Pappenheim brannte am Donnerstag (03.03.2022) in den frühen Morgenstunden eine Fertigungsmaschine. Die Maschine hatte einen technischen Defekt und wurde durch den Vorfall komplett zerstört, wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen mitteilte.

Die Feuerwehren Pappenheim, Treuchtlingen, Langenaltheim, Weißenburg und Solnhofen hatten den Brand schnell im Griff und konnten ihn auch zügig löschen.

Glücklicherweise wurden laut Polizei keine Personen verletzt. Die Polizeiinspektion Treuchtlingen gibt an, dass der Sachschaden auf zirka eine Million Euro geschätzt wird.

