Eine kleinere Feier in Treuchtlingen hat die Polizei am Donnerstag aufgelöst. Am Abend des Donnerstags wurden an der Wendeplatte am Mühlfeldweg in Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, zehn Menschen von der Polizei Treuchtlingen entdeckt, wie sie zusammensaßen.

Sie führten teilweise Campingstühle mit, hörten Musik, tranken und aßen. Auf die Polizei machte das Ganze den Eindruck einer „After-Work-Party“. Auf Abstand und Mundschutz wurde nicht geachtet.

Gruppe war uneinsichtig - Anzeige gegen alle

Nachdem die 23 bis 36 Jahre alten Frauen und Männer, die aus fünf verschiedenen Hausständen zusammen kamen, auf die bestehenden Corona-Beschränkungen angesprochen wurden, waren sie nicht einsichtig. Ihnen wurden Platzverweise erteilt, denen sie letztlich nachkamen.

Gegen alle zehn Teilnehmer werden Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

Momentan häufen sich die Meldungen über Menschen, die sich nicht an die Lockdown-Regelungen halten. In Ansbach haben erst wieder vier Menschen in einem Auto zusammengesessen.