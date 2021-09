Am Montag (6. September 2021) erreichte die Polizei Gunzenhausen der Anruf einer besorgten Ehefrau: Ihr Mann hatte gegen 9 Uhr sein Auto aus der Garage holen wollen und war auch nach Stunden nicht mehr zurückgekehrt. Die Frau betonte dabei, dass der 80-Jährige keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen hätte.

Eine Streife überprüfte daraufhin die Nachbarschaft und Kontaktadressen des Vermissten, aber ohne Erfolg. Auch das Absuchen der Umgebung mit einem Diensthundeführer brachte keine Hinweise. Da die Ehefrau keine weiteren Angaben machen konnte, in welche Richtung ihr Mann möglicherweise gegangen war, wurde die Suchaktion ausgeweitet. Eine Rettungshundestaffel und die Polizeihubschrauberstaffel wurden informiert.

Hund von Polizeibeamten findet vermissten Mann bei Muhr am See

Um 19.38 Uhr kam dann unerwartet die Mitteilung eines Beamten der Polizei Gunzenhausen, der eigentlich frei hatte: Er habe soeben eine hilflose Person gefunden und benötige einen Rettungswagen. Dabei handelte es sich tatsächlich um den vermissten 80-Jährigen.

Der Polizist war mit seinem Hund "Balu" spazieren gewesen. Auf einem Wanderweg zwischen Büchelberg und Muhr am See wollte Balu plötzlich nicht mehr weiterlaufen und starrte in eine hohe Wiese. Trotz Rufen seines Herrchens bewegte er sich keinen Zentimeter vom Fleck. Als der Beamte in der Wiese nachsah, entdeckte er den erschöpften und geschwächten Mann. Der 80-Jährige konnte nicht mehr selbstständig aufstehen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

"Nicht auszudenken, was dem hilflosen Mann zugestoßen wäre, wenn „Balu“ ihn aufgrund seines feinen Näschens, nicht gefunden hätte", so die Polizei. Der Beamte sei sehr stolz auf Balu und habe ihn auch am Abend mit einer extra Portion Futter belohnt.