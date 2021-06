Muhr am See vor 1 Stunde

Sexuelle Belästigung

Fahrradfahrer entblößt sich vor Frau - und winkt ihr zu

In Muhr am See im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sich am Mittwochnachmittag (23. Juni) ein Radfahrer vor einer Frau entblößt. Der Mann überholte die Passantin und wartete in einem Fußgässchen auf sie. Die Polizei bittet um Hinweise.