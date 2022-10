Beim Brand einer Produktionshalle im mittelfränkischen Pappenheim im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden.

Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Produktionshalle für Fenster aus, in der sich verschiedene Maschinen und Materialien befanden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zeitweise waren bis zu 200 Feuerwehrkräfte beim Löschen im Einsatz, der bis in die Morgenstunden andauerte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Teile der Halle sind einsturzgefährdet.

Vorschaubild: © Marcus Führer/dpa (Symbolfoto)