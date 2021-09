Am Mittwoch (1. September) um 13.30 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Dittenheim und Meinheim auf Höhe Abzweigung Heidenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem Autofahrer, wie die Polizeiinspektion Gunzenhausen mitteilte.

Nach Aussage des Jugendlichen wurde er mit zu geringem Abstand von dem Auto überholt, weshalb er dem Auto hinterhergewinkt hatte. Der Autofahrer hielt auf Höhe Meinheim an und zwang den Radfahrer ebenfalls zum Anhalten.

63-jähriger Autofahrer schlägt 16-Jährigem ins Gesicht

Er packte ihn am T-Shirt und schlug ihm zweimal ins Gesicht. Anhand des Kennzeichens wurde der 63-jährige Autofahrer ermittelt, er bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, gibt aber an, dass der Jugendliche zu weit in der Straßenmitte gefahren sei.

Um den Sachverhalt klären zu können, bittet die Polizei etwaige Zeugen sich zu melden