Am Montag (17. Oktober 2022) ist es gegen 19.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Gundelsheim (bei Treuchtlingen) zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. Hierbei bewarf ein 40-jähriger Mann seinen 55-jährigen Nachbarn mit Holzbriketts.

Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen berichtet, wehrte sich der 55-Jährige und schlug dem etwas jüngeren Mann eine Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt.

Grund der Auseinandersetzung war nach ersten Ermittlungen die entstandenen Kosten einer Holzlieferung. Jetzt wird gegen beide Personen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.