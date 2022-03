Am Mittwochabend (23.03.2022) eskalierte in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein Streit, in dessen Verlauf ein Mann schwer verletzt wurde.

Eine Tatverdächtige wurde festgenommen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Gunzenhausen: Mann nach Streit schwer verletzt

Gegen 20 Uhr gerieten aus noch nicht geklärter Ursache in einer Wohnung ein 39-Jähriger und seine 37-jährige Lebenspartnerin in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zogen sich beide Personen Verletzungen zu.

Der 39-Jährige musste mit schweren Verletzungen (Stichverletzungen) in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Die 37-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund einer Kopfverletzung ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Die 37-Jährige wurde festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Vorschaubild: © Stephan Jansen (dpa)