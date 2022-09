Der Polizei ist am Donnerstag (22. September 2022) gegen 21.10 gemeldet worden, dass sich Jugendliche mit einer Pistole am Hafnermarkt in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) aufhalten sollen. Das berichtet die Polizeiinspektion Gunzenhausen.

Vor Ort konnten ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger angetroffen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung kam eine Spielzeugpistole zum Vorschein, die einer echten

Schusswaffe täuschend ähnelte.

Gunzenhausen: Spielzeugpistole sieht echter Pistole täuschend ähnlich

Gegen die Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da das Führen von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.