Bei einem Überfall in Mittelfranken ist eine Frau von mehreren Männern angegriffen und anschließend sexuell missbraucht worden. Die 35-Jährige war am Samstagabend (12. März 2022) in eine Wohnung verschleppt worden, wo sich die Männer an ihr vergingen. Nun sucht die Kriminalpolizei dringend nach den Tätern und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Gegen 18.20 Uhr lief die 35-Jährige im Gunzenhausener Gemeindeteil Frickenfelden den Gehweg in der Bismarckstraße bzw. der Sichlingerstraße entlang. Dort griff sie plötzlich ein fremder Mann an und zog sie in ein Fahrzeug. In dem Wagen sollen sich zwei weitere unbekannte Männer befunden haben, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Männer bringen Frau in Wohnung und missbrauchen sie dort

Die drei sollen die Frau anschließend in ein bislang noch unbekanntes Haus bzw. eine Wohnung gebracht haben. Dort wurde die 35-Jährige von den Männern geschlagen und massiv sexuell missbraucht. Danach brachten sie ihr Opfer zurück zum Ausgangsort des Überfalls.

Bei dem Fahrzeug, das die Männer nutzten, soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln, die Marke und das Kennzeichen sind allerdings nicht bekannt. Von einem der Männer liegt der Polizei eine Beschreibung vor:

Er ist etwa 30 Jahre alt;

er hat einen schwarzen Bart und schwarze Haare sowie eine schlanke Statur;

auffällig sind zudem seine großen braunen Augen;

er trug während der Tat eine dünne, raschelnde Sportjacke;

laut Polizei könnte er türkischer Herkunft sein.

Die Frau lief, nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen war, nach Hause und verständigte ihren Lebensgefährten. Sie war verletzt und stand unter Schock.

Kripo sucht in Missbrauchsfall dringend nach Zeugen

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333:

Wem ist in der Zeit von circa 18.15 Uhr bis etwa 18.45 Uhr eine Frau aufgefallen, die auf dem Gehweg der Bismarck- bzw. der Sichlingerstraße gelaufen ist und in deren Nähe ein schwarzer Pkw angehalten hat?

gelaufen ist und in deren Nähe ein schwarzer Pkw angehalten hat? Wer hat beobachtet, dass eine Frau in der genannten Zeit in einen schwarzen Pkw eingestiegen ist, eventuell in Begleitung eines Mannes?

Wem ist in der Zeit von etwa 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr eine Frau aufgefallen, die in der Bismarck- bzw. der Sichlingerstraße aus einem schwarzen Pkw ausgestiegen ist?

ausgestiegen ist? Wem ist eine Frau aufgefallen, die in der Zeit von circa 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr die Sichlingerstraße in südliche Richtung (Richtung Bismarckstraße) oder die Bismarckstraße in östliche Richtung gelaufen ist? Die Frau hatte Blutanhaftungen im Gesicht und stand vermutlich unter Schock.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der beschriebenen Straßen einen schwarzen Pkw beobachtet, in dem mehrere Männer saßen?

saßen? Wem ist im weiteren Umfeld (Gunzenhausen und nähere Umgebung)ein solcher schwarzer Pkw aufgefallen?

Wem ist in der Zeit zwischen circa 18.20 Uhr und 19.30 Uhr an einem Wohnhaus bzw. einer Wohnung in Gunzenhausen oder der näheren Umgebung ein schwarzer Pkw aufgefallen, aus dem drei Männer und eine Frau oder auch nur eine der Personen ausgestiegen sind bzw. ist?

Vorschaubild: © pixabay.com (Symbolbild)