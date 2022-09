Gunzenhausen vor 50 Minuten

Körperverletzung

In Gaststätte: Eifersüchtiger Mann rastet aus - und geht auf Bekannten seiner Freundin los

Ein Mann hat am frühen Mittwochmorgen einen anderen Mann in einer Gaststätte in Gunzenhausen angegriffen. Der Angreifer war wohl eifersüchtig, da sich der andere Mann mit seiner Freundin getroffen hatte.