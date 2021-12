Am Tag vor Heilig Abend (23. Dezember 2021) ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich des Bahnhofs in Gunzenhausen gekommen. Ein 15-Jähriger wurde in deren Verlauf zweimal von einer Treppe geschubst und geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger einem 15-Jährigen die Kopfhörer abgenommen hat. Als sich der 15-Jährige seine Kopfhörer zurückholen wollte, wurde er vom 14 Jahre alten Bruder des Täters die Treppe zur Unterführung hinuntergeschubst.

15-Jähriger wird durch Stürze und Schläge verletzt

Der Geschädigte lief anschließend die Treppe wieder hinauf, um sich seine Kopfhörer zu holen. Daraufhin wurde aber von dem 14-Jährigen mit den Fäusten geschlagen und nochmals die Treppe hinab gestoßen. "Als die Brüder bemerkten, dass der Geschädigte nun die Polizei verständigt hatte, warfen sie die Kopfhörer in die Unterführung und flüchteten", heißt es im Polizeibericht.

Durch die Stürze und Schläge hatte sich der Jugendliche Verletzungen im Gesicht und am rechten Bein zugezogen, er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden, gegen das Brüderpaar wird wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.