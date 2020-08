Großer Brombachsee: Dichtes Gedränge am Strand - Polizei muss eingreifen

Am Samstag trieb das schöne Wetter viele Menschen nach draußen. Um sich bei der großen Hitze abzukühlen, kamen viele auf den Gedanken, an den Badesee zu fahren. Das führte dazu, dass am Großen Brombachsee teilweise dichtes Gedränge herrschte. In Ramsberg bei Pleinfeld wälzte sich eine riesige Blechlawine durch den Ort. Damit der Verkehr nicht völlig zusammenbrach, griff die Polizei ein und regelte den Verkehr. Aufnahmen zeigen, wie dicht sich die Menschen am Strand drängten.