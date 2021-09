Bereits am 21. August ist ein 47-Jähriger bei einem Ausflug mit Kollegen am Altmühlsee in Gunzenhausen verschwunden. Der Mann hatte sich laut Bericht der Gunzenhausener Polizei bereits in den Tagen vor seinem Verschwinden auffällig verhalten: Er habe angegeben, "Angst vor der Mafia" zu haben.

Während des Ausflugs entfernte er sich von seiner Gruppe und war nicht mehr auffindbar. Sein Handy und seinen Geldbeutel hatte der 47-Jährige zurückgelassen. Die Umgebung wurde abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Auch Nachfragen bei Krankenhäusern, Taxiunternehmen und ähnlichem führte zu keinen Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort.

47-Jähriger in Gunzenhausen verschwunden: Zwei Wochen nur von Wasser und Beeren gelebt

Am Montag (6. September 2021) meldete sich schließlich eine Anwohnerin aus dem Ortsteil Wald bei der Polizei. Eine männliche Person würde sich auf ihrem Grundstück verstecken. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den Vermissten.

Nach seinen eigenen Angaben hatte er sich in den zwei Wochen nur von Wasser und Beeren ernährt. Der 47-Jährige war nur mit Hose und einem T-Shirt bekleidet und sehr geschwächt. Da er offenbar unter Verfolgungswahn leidet, wurde er in einer Spezialklinik untergebracht.

