Auch wenn niemand eine weitere Corona-Welle wahrhaben möchte, so kann sie doch kommen. Die Omikron-Variante BA.5 gilt als hochinfektiöse Virusvariante und hat schon in Portugal zu einem immensen Anstieg der Fallzahlen gesorgt. Auch in Deutschland mehren sich die Sorgen vor einer "Sommerwelle". Hat BA.5 im fränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen für den Deutschland-Höchstwert gesorgt?

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sind die Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen rasant angestiegen, berichtet die Pressestelle des Landratsamtes. Lokal einzugrenzen seien die Neuinfektionen nicht, es zeigt sich aber, dass es insbesondere im Bereich am Hahnenkamm zu mehr Neuinfektionen gekommen ist als in den vergangenen Wochen. In Portugal explodierten die Infektionszahlen bereits aufgrund von BA. 4 und BA.5.

Hochinfektiöse Omikron-Variante BA.5 verbreitet sich in Deutschland

Grund für die erhöhten Infektionszahlen kann auch die zunehmende Ausbreitung der Omikron-Variante BA.5 im Landkreis sein – deutschlandweit hat sich der Anteil dieser Variante in den vergangenen Wochen deutlich erhöht. Im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen betrug die 7-Tage-Inzidenz am 2. Juni noch 429 und stieg dann kontinuierlich an, sodass am Pfingstmontag (6. Juni) ein Wert von 698 und am Mittwoch (8. Juni) eine Inzidenz von 979 verzeichnet wurde. Am heutigen Donnerstag (9. Juni) wurde laut RKI die 1000er-Marke geknackt - ein besorgniserregender Höchstwert. Somit sticht der Landkreis alle anderen deutschen Regionen in puncto 7-Tage-Inzidenz aus. Den aktuellen Stand der Corona-Fallzahlen in Franken findest du auf unserer Karte zur 7-Tage-Inzidenz.

Nach wie vor empfiehlt das Gesundheitsamt an Orten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, in Innenräumen und wo viele Menschen zusammenkommen, das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken sowie das Einhalten des Mindestabstandes und der allgemeinen Hygienemaßnahmen.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass weiterhin eine Meldepflicht von SARS-CoV-2 für Ärzt*innen und Labore innerhalb von 24 Stunden bestehe. Übermittelt werden diese vom Gesundheitsamt entsprechend der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege jeweils am nächsten Werktag an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das RKI. Daher werden am Wochenende auch vom Gesundheitsamt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen keine Neuinfektionen gemeldet. Die Meldung der Neuinfektionen erfolgt dann am nächsten Werktag, weshalb es gerade am Anfang der Woche zu sehr hohen Infektionszahlen kommen kann.

Für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurden für das Pfingstwochenende über 400 Corona-Neuinfektionen, laut RKI 492, gemeldet.