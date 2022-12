Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2022) musste ein Anwohner in Ellingen eine unschöne Entdeckung machen: Die Wände waren nass. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch, wie die Polizei mitteilte- aber nicht bei dem Mann selbst im Haus, sondern in der nebenstehenden Doppelhaushälfte.

Die Doppelhaushälfte dient als Unterkunft für Arbeiter eines Bauunternehmens. Alle Mitarbeiter befanden sich jedoch im Weihnachtsurlaub. Der Rohrbruch blieb dementsprechend zunächst unbemerkt.

Bauarbeiter im Weihnachtsurlaub: Erst Nachbar entdeckt Wasserrohrbruch

Feuerwehr und Polizei rückten zur Wohnungsöffnung an. Im Keller war der Wasserstand bereits auf etwa 50 Zentimeter angestiegen. Die Ellinger Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Der Wasserschaden ist bislang noch nicht zu beziffern, dürfte jedoch laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Tobias Seelinger/Adobe Stock