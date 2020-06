Die Weißenburger Polizei sucht nach der in Ellingen wohnhaften Jutta Galleitner. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Sonntag (21. Juni 2020) hervor.

Die 66-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen zuletzt am Samstag, 13. Juni 2020, gesehen.

Jutta G. aus Ellingen verschwunden: So wird die Vermisste beschrieben

Folgende Beschreibung hat die Polizei veröffentlicht:

Jutta Galleitner ist ca. 164 cm groß

und ca. 54 kg schwer.

Sie hat ein dürre Gestalt und

eine auffallend hohe Stirn.

Zur getragenen Kleidung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Wer Hinweise auf die Vermisste geben kann, oder wer sie ab dem 13.06.2020 nochmals gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weißenburg (Tel. 09141 868714) oder der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hier finden Sie weitere Vermisstenanzeigen in Franken.