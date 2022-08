Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend (07.08.2022) gegen 18.30 Uhr in der Höttinger Straße in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).

Eine 37-jährige Ellingerin befuhr nach Angaben der Polizeiinspektion Weißenburg am Sonntagabend mit ihrer 13-jährigen Tochter als Beifahrerin mit ihrem Kleinkraftrad die Höttinger Straße.

Schwere Verletzungen wegen Katze auf der Fahrbahn - Mutter und Tochter in Ellingen verletzt

Plötzlich überquerte eine Katze die Straße, woraufhin die 37-Jährige auswich. Durch das Ausweichmanöver stürzten Mutter und Tochter. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt, ihre Tochter leicht.

Beide wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht. Am Kraftrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

Vorschaubild: © sueha / pixabay.com