Ein 44-Jähriger wählte am Montag (13. März 2023) kurz vor Mitternacht den Notruf und teilte mit, dass er Hilfe benötigen würde. Die Beamten trafen den Mann aus der Region in der Blumenstraße in einem Auto sitzend an. Er befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und war sehr betrunken. Dies teilte die Polizei Gunzenhausen mit.

Während der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiv und musste schließlich zu seiner eigenen Sicherheit gefesselt werden. In seiner Unterhose führte er ein Messer und einen kleineren Hammer mit. Nachdem an dem Auto des Mannes ein frischer Unfallschaden festgestellt wurde, gab er auf Nachfrage an, kurz vorher beim Tanken gewesen zu sein. Es stellte sich heraus, dass er dort ein abgestelltes Auto angefahren hatte. Er wurde durch den Rettungsdienst einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

