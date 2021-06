Das Coronavirus ist im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen immer noch präsent.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 23.06.2021, 17.00 Uhr: 11 Fälle der Delta-Variante nachgewiesen

Auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde die Delta-Variante, die sich zunehmend in Deutschland ausbreitet, bereits bei elf Fällen nachgewiesen. In den offiziellen Statistiken des LGL und des RKI tauchen bisher nur zehn Fälle auf, da die Fälle aufgrund einer Software-Umstellung auf SORMAS X im Gesundheitsamt im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen nun erst nachgemeldet werden konnten. Das teilte das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen in einer Pressemitteilung mit.

Bei einem Corona-Ausbruchsgeschehen im Landkreis Mitte-Ende Mai wurden dem Gesundheitsamt im Nachgang mit Zeitverzögerung von einigen Wochen bei elf Personen von den entsprechenden Laboren der Befund einer Delta-Variante nachgemeldet. Die betroffenen Personen konnten mittlerweile als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aus deren Umfeld wurden in den vergangenen vier Wochen keine weiteren Fälle bekannt. Das Ausbruchsgeschehen sei damit eingedämmt, so das Landsratsamt.

Den Befund über das konkrete Vorliegen der Delta-Virusvariante bekommt das Gesundheitsamt aufgrund der notwendigen Gesamtgenomsequenzierung, die sehr aufwendig ist, erst zwei bis drei Wochen später. Bei dieser Untersuchung wird das gesamte Genmaterial des Virus entschlüsselt. Das kann nicht in jedem Labor durchgeführt werden.

Die Analyse wird auch nicht routinemäßig angewandt, sondern nur bei ausgewählten Proben, im Rahmen von Testwochen oder auf Anforderung des Gesundheitsamtes. Um die britische Variante, also die Alpha-Variante, nachzuweisen genügt die sogenannte variantenspezifische PCR (vPCR), die bei jedem positiven PCR-Test durchgeführt wird. Mittlerweile ist die Alpha-Variante die vorherrschende Virusvariante im Landkreis.

Für die Delta-Variante ist bisher dieser vPCR-Nachweis nicht verfügbar, so dass der Nachweis durch Sequenzierung deutlich aufwendiger und zeitintensiver ist. Da die Gesamtgenomsequenzierung erst im Anschluss an den vPCR-Test erfolgt und zum Teil an ein durchführendes Labor weitergeschickt werden muss, dauert es oft einige Wochen, bis das Ergebnis dem zuständigen Gesundheitsamt vorliegt.

Durch die nahezu zeitgleich zum Ausbruchsgeschehen im Mai erfolgte Software-Umstellung auf das Programm SORMAS X und der damit verbundenen Umstellung der bisherigen Meldesystematik konnten diese Delta-Nachbefunde nur nachträglich zu den Fällen hinzugefügt, jedoch nicht umgehend gemeldet werden. Daher fanden sich bisher auch nur vier von elf Delta-Fällen in der offiziellen Statistik des LGL.

Das Gesundheitsamt in Weißenburg-Gunzenhausen arbeitet als einziges Gesundheitsamt in Mittelfranken seit Mitte Mai 2021 mit SORMAS X, einer neuen Software zur Erfassung der meldepflichtigen Coronafälle. In Zukunft sollen mehr Gesundheitsämter auf dieses Programm umgestellt werden.

Über eine Schnittstelle werden die täglichen Neuinfektionen an das RKI übermittelt. Hier kam es leider insbesondere zwischen dem 19. und 21. Juni 2021 zu Fehlern. Die Ursache musste erst in Abstimmung mit dem RKI gefunden und bereinigt werden, so dass am 22. Juni 2021 drei Fälle nachgemeldet werden mussten. In diesem Zug konnten auch sechs weitere Befunde der Delta-Variante nachgemeldet werden, welche bekannten Fällen aus dem Zeitraum Mitte-Ende Mai zugeordnet werden konnten.

Auch in den nächsten Tagen sei mit nachträglichen Korrekturen der Corona-Fallzahlen beim LGL und RKI zu rechnen, da derzeit noch einmal alle Daten zwischen dem Gesundheitsamt Weißenburg-Gunzenhausen und dem LGL abgeglichen werden, so das Landratsamt.

Update vom 01.06.2021, 14.15 Uhr: Klarstellung zu Regelungen an Schulen im Landkreis

Wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen am Dienstag (01. Juni 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wurde in einer letzten Pressemitteilung vom 30.05.2021 die Regellung zum Unterichtsgeschehen bei einer Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 50 unzutreffend dargestellt. In einer Berichtigung von Dienstag schreibt das Landratsamt:

"In der Pressemitteilung des Landratsamtes vom 30.05.2021 wurde die Durchführung des Präsenzunterrichts an allen Schularten, mit Ausnahme der Grundschulen, von der Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Meter abhängig gemacht. Diese Vorgabe ist auf Grund der angekündigten Regelung des Kultusministeriums zur Regelung des Unterrichtsgeschehens nach den Pfingstferien nicht mehr zutreffend.

Gemäß dem Ministerratsbeschluss vom 18. Mai 2021 können nach den Pfingstferien (ab dem 07. Juni 2021) wieder alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten und aller Jahrgangsstufen in Bayern in den vollen Präsenzunterricht (d.h. ohne Mindestabstand) zurückkehren, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region stabil unter dem Wert 50 liegt (gilt aktuell auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Dies gilt auch für die Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE). Um den Gesundheitsschutz nochmals weiter zu erhöhen, gilt ebenfalls ab dem 7. Juni 2021 für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske ("OP-Maske") auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum)."

Die Inzidenz des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen liegt am Dienstag (01. Juni 2021) laut Angaben des RKI bei 21.

Update vom 30.05.2021, 16.30 Uhr: Landkreis lockert umfassend - das gilt ab Dienstag

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen lag die letzten fünf Tage beständig unter dem Schwellenwert von 50. Das meldet das Landratsamt am Sonntag (30. Mai 2021). Daher sind ab Dienstag (01. Juni 2021) weitere Öffnungsschritte möglich. Auch das Bayerische Gesundheitsministerium hat die weiteren Lockerungen abgesegnet.

Aus diesem Grund entfällt die Testpflicht in den Bereichen Außengastronomie, Sport, touristische Dienstleister, Freibäder und Kultur ebenfalls ab Dienstag. Die nachfolgenden Regelungen gelten ab 01. Juni 2021:

Einzelhandel

Einzelhandel

Die Öffnung von Ladengeschäften ohne Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung ist zulässig. Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden darf nicht höher sein als ein Kunde je 10m² für ersten 800m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20m² für den 800m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.

Schulen

In den Klassen der Grundschulstufe findet Präsenzunterricht statt. An allen anderen Schularten findet Präsenzunterricht statt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, muss Wechselunterricht stattfinden.

Kinderbetreuungsangebote

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung sowie organisierte Spielgruppen für Kinder dürfen öffnen.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung sowie organisierte Spielgruppen für Kinder dürfen öffnen. Kulturstätten

Eine vorherige Terminbuchung sowie Kontaktdatenerhebung ist bei der Öffnung von Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten nicht mehr erforderlich.



Weitere Öffnungsschritte gelten ebenfalls ab 01. Juni 2021:

Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis stabil unter 50 liegt, hat das Bayerische Gesundheitsministerium sein Einvernehmen für weitere Erleichterungen erteilt. Daher entfällt die Testpflicht in folgenden Bereichen:

Außengastronomie (auch ohne Terminvereinbarung!)

Theater-, Konzert- und Opernhäuser, Kinos

Kulturveranstaltungen

Sport und Fitnessstudios

Freibäder

Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie im Außenbereich von medizinischen Thermen

Update vom 24.05.2021, 12.30 Uhr: Öffnungsschritte in Weißenburg-Gunzenhausen möglich

In den vergangenen fünf Tagen wurde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die 7-Tage-Inzidenz von 100 unterschritten. Daher sind ab Dienstag, 25. Mai 2021 Öffnungsschritte möglich. Da das Infektionsgeschehen weiterhin stabil unter 100 ist, hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen das Einvernehmen des Bayerischen Gesundheitsministeriums für weitere Öffnungsschritte beantragt und dieses über die Pfingstfeiertage bereits erhalten. Aus diesem Grund sind auch weitere Öffnungsschritte speziell in den Bereichen Außengastronomie, Beherbergung, Sport, touristische Dienstleister, Freibäder und Kultur ebenfalls ab Dienstag, 25. Mai 2021 möglich.

Kontaktbeschränkung

Der Aufenthalt zweier Hausstände im privaten oder öffentlichen Raum ist zulässig, solange die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Weiterhin gilt, dass die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren für die Gesamtzahl außer Betracht bleiben. Vollständig geimpfte und genesene Personen bleiben bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt.

Nächtliche Ausgangssperre

Die nächtliche Ausgangssperre entfällt ab dem 25. Mai 2021 um 0.00 Uhr.

Handel- und Dienstleistungsbetriebe

Die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum ist zulässig (Click & Meet). Der Nachweis eines negativen Testergebnisses ist nicht länger nötig.

Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist mit den Maßgaben zulässig, dass das Personal eine medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen tragen und eine Steuerung des Zutritts durch vorherige Terminreservierung erfolgen muss. Der Dienstleister hat die Kontaktdaten der Kunden zu erheben.

Schulen

In allen Schulen findet Präsenzunterricht statt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, muss Wechselunterricht stattfinden.

Kinderbetreuungsangebote

Einrichtungen dürfen wieder öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

Kulturstätten

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Terminbuchung und insbesondere unter Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 Metern, der FFP2-Maskenpflicht, Kontaktdatenerhebung sowie Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzeptes öffnen.

Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in Präsenzform zulässig, sofern zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Zudem hat der Betreiber ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen.

Weitere Öffnungsschritte (gelten ebenfalls ab Dienstag, 25. Mai 2021):

Außengastronomie

Die Öffnung der Außengastronomie für Gäste mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung ist zulässig. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich.

Theater-, Konzert- und Opernhäuser, Kinos

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos dürfen für Besucherinnen und Besucher mit Testnachweis öffnen.

Kulturveranstaltungen

Kulturveranstaltungen im Freien mit maximal 250 Zuschauern (feste Sitzplätze) sind erlaubt. Dies gilt für kulturelle Veranstaltungen sowohl im professionellen Bereich als auch für Laien- und Amateurensembles ebenso wie für filmische Veranstaltungen. Für die Gäste gilt eine Testpflicht.

Sport

Zugelassen werden kann kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie die Sportausübung unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen. Die Testpflicht entfällt, wenn sich zur gemeinsamen Sportausübung unter freiem Himmel nur Personen aus maximal zwei Hausständen (insgesamt max. fünf Personen) oder Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren treffen.

Fitnessstudios dürfen in Unterhundertgebieten für kontaktfreien Sport auf Basis eines Hygienekonzeptes unter der Voraussetzung öffnen, dass die Kunden einen Termin gebucht haben und einen aktuellen negativen Testnachweis besitzen. Die einschlägigen Hygienemaßnahmen sind zu beachten (Abstandspflicht, FFP2-Maskenpflicht außer beim Sport selbst).

Bei Sportveranstaltungen im Freien (hierzu zählen auch Freiluftstadien mit überdachten Zuschauerplätzen) sind Zuschauer im gleichen Umfang und unter gleichen Voraussetzungen wie bei Kulturveranstaltungen im Freien (d.h. Testpflicht, feste Plätze, max. 250 Zuschauer) zugelassen.

Beherbergung

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken sind zulässig. Weiter sind im Rahmen des Übernachtungsangebots gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen zulässig. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Freizeit

Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist unter der Voraussetzung eines Testnachweises für Kundinnen und Kunden zulässig.

Freibäder dürfen öffnen. Voraussetzung ist die Beachtung des entsprechenden Rahmenhygienekonzepts (Abstandswahrung, Beschränkung der Personen pro m² etc.), ein Termin und ein Testnachweis.

Laien- und Amateurensembles

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, sind zulässig.

Update vom 12.05.2021, 21.30 Uhr: Corona-Situation im Landkreis und aktueller Stand der Impfungen

Zwar hat sich in der vergangenen Woche bereits eine Entspannung des Infektionsgeschehens angekündigt, doch wurden in den vergangenen Tagen wieder deutlich mehr Corona-Neuinfektionen festgestellt, als in der vergangenen Woche. So meldete das Gesundheitsamt im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen gestern 40 neue Fälle. Die Inzidenz beträgt am Mittwoch (12. Mai) 119,3 für den Landkreis.

Das Infektionsgeschehen verteilt sich weiterhin auf den gesamten Landkreis und spielt sich überwiegend im privaten beziehungsweise familiären Bereich ab, aber nach wie vor auch innerhalb von Betrieben. Glücklicherweise wurden in den vergangenen Tagen nur wenige Infektionen bei jüngeren Kindern festgestellt, so dass Grundschulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen nicht von Quarantänemaßnahmen betroffen waren.

In der dritten Welle der Corona-Pandemie ist zudem festzustellen, dass nun auch immer mehr jüngere Menschen von einem schweren Verlauf der Krankheit betroffen sind.

Aktueller Stand der Impfungen

Bisher sind im Impfzentrum Altmühlfranken in Gunzenhausen 18.471 Erstimpfungen erfolgt und 8.891 Zweitimpfungen. Auch die Arztpraxen werden weiterhin mit Impfstoff beliefert und konnten 11.040 Erstimpfungen durchführen und 482 Zweitimpfungen.

Update vom 29.04.2021, 10.00 Uhr: Alkoholverbot erlassen - an diesen Plätzen gilt es

Auf bestimmten öffentlichen Plätzen gilt ab Samstag, 1. Mai 2021, ein Alkoholverbot. Das berichtet am Donnerstag (29. April 2021) das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen in einer Pressemitteilung.

Festgelegt wurde die Maßnahme vom Landratsamt in einer Allgemeinverfügug, die am Freitag (30. April 2021) erscheint. Nach Rücksprache mit den Städten und Gemeinden im Landkreis sowie den zuständigen Polizeiinspektionen greift das Alkoholverbot ab 1. Mai 2021 auf folgenden Plätzen:

Stadt Weißenburg in Bayern:

Nördliche Ringstraße, Gehweg vor den Anwesen 31 und 31a, zwischen den Einmündungen Jahnstraße und Plerrer

Marktplatz

Luitpoldstraße

Am Plerrer

Gemeinde Raitenbuch:

Bechthaler Weiher

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag (29. April 2021) für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bei 130.

Update vom 27.03.2021, 15.30 Uhr: Inzidenzwert von 100 überschritten – weitere Einschränkungen im Landkreis

In den vergangenen drei Tagen wurde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen der Wert 100 bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern überschritten. Das berichtet das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen am Samstag (27. März 2021). Laut der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten für den Landkreis ab Dienstag, 30. März 2021, somit strengere Regelungen.

Am Samstag weist das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 141,4 für den Landkreis auf. An drei aufeinanderfolgenden Tag wurde die 7-Tage-Inzidenz von 100 somit im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen überschritten. Daher gelten ab Dienstag strengere Kontaktbeschränkungen. Auch die Öffnung des Einzelhandels, der Sportanlagen sowie der Kulturstätten sind betroffen. Folgende Regelungen gelten dem Landratsamt zufolge ab Dienstag im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen:

Kontaktbeschränkungen

Zulässig sind Treffen zwischen Personen aus einem Haushalt mit zusätzlich einer weiteren haushaltsfremden Person. Erlaubt ist weiterhin die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Nächtliche Ausgangssperre

Von 22.00 bis 05.00 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung ist untersagt, es sei denn dies ist begründet durch einen medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfall oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke, der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, der Begleitung Sterbender, von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen.

Einzelhandel

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe untersagt. Für diese Betriebe ist lediglich die Abholung vorbestellter Ware in Ladengeschäften zulässig („Click&Collect“ bzw. „Call&Collect“). Ausgenommen davon sind die in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung genannten Betriebe und Ladengeschäfte, die inzidenzunabhängig geöffnet sind.

Sportausübung

Es ist nur kontaktfreier Individualsport im Außenbereich mit Personen des eigenen Hausstandes sowie einer weiteren haushaltsfremden Person unter freiem Himmel erlaubt, auch auf Außensportanlagen. Mannschaftssport ist untersagt.

Kulturstätten

Die Öffnung von Museen, Ausstellungen, vergleichbaren Kulturstätten sowie zoologischen und botanischen Gärten ist untersagt.

Außerschulische Bildung, Musikschulen

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie außerschulische Bildungsangebote sind in Präsenzform nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks.

Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist untersagt.

Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen gibt diese Änderung in einem Sonderamtsblatt am Montag, 29. März 2021, bekannt. Die Regelungen gelten dann ab Dienstag, 30. März 2021. Sollte der Inzidenzwert wieder drei Tage hintereinander unter 100 sein, können diese Regelung wieder gelockert werden. Das Landratsamt wird darüber laut eigenen Angaben entsprechend informieren. Alle aktuell gültigen Regelungen sind zudem auf der Webseite des Landratsamts abrufbar.

Update vom 26.03.2021, 18.30 Uhr: Kitas gehen nächste Woche in die Notbetreuung

Mit einer Inzidenz von 137,2 hat auch der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen den Schwellenwert von 100 überschritten. Da der Freitag im allgemeinen den Stichtag für Öffnungen oder Schließungen von Kitas und Schulen in der Folgewoche darstellt, gelten von Montag (29. März 2021) bis einschließlich Sonntag (04. April 2021) für Kitas folgende Regelungen:

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder sind geschlossen. Regelungen zur Notbetreuung werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen.

Die Schulen sind aufgrund von den Osterferien von den inzidenzabhängigen Regelungen nicht betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes am Freitag (26. März 2021).

