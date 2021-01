Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Montagabend (11. Januar 2021) auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Burgsalach im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auszubildender des betroffenen Hofes mit der Hand in eine Öffnung des Futtermischwagens geraten.

Dabei wurde sein Daumen abgetrennt. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.